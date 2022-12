сегодня



Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает концертный альбом



Greg Puciato сообщил, что 20 декабря выпустит концертную пластинку, получившую название "11/11/22 Los Angeles":



01. No More Lives To Go

02. Deep Set

03. Lowered

04. Do You Need Me To Remind You?

05. Absence as a Presence

06. Never Wanted That

07. Down When I'm Not

08. All Waves To Nothing

09. A Pair Of Questions

10. Evacuation

11. September City







