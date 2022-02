сегодня



Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает альбом



Greg Puciato сообщил о том, что его новая сольная пластинка получила название "Mirrorcell" и будет доступна начиная с 17 июня на Federal Prisoner.



Трек-лист:



01. In This Hell You Find Yourself



02 Reality Spiral



03. No More Lives to Go



04. Never Wanted That



05. Lowered



06. We



07. I, Eclipse



08. Rainbows Underground



09. All Waves to Nothing













