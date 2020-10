13 окт 2020



Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN снялся в фильме



Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN Greg Puciato дебютировал в фильме Jai Love "Metavision" вместе с David'ом Yow из THE JESUS LIZARD. Премьера намечена на 15 октября в рамках Screamfest LA.







