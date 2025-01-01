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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 103
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 31
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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The Dillinger Escape Plan

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25 мар 2025 : 		 Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о планах на будущее

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления THE DILLINGER ESCAPE PLAN

27 май 2024 : 		 GREG PUCIATO о будущих концертах THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 дек 2023 : 		 DIMITRI MINAKAKIS выступит с THE DILLINGER ESCAPE PLAN

22 дек 2022 : 		 Концертный альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

14 дек 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает концертный альбом

16 май 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

23 фев 2022 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает альбом

5 фев 2022 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 дек 2021 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпустит альбом в 2022

17 окт 2021 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускают NFT

7 янв 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 окт 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN снялся в фильме

6 окт 2020 : 		 Новый альбом вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

30 авг 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

31 июл 2020 : 		 Новая песня вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

11 июл 2020 : 		 Новое видео вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

19 май 2020 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN планирует сольную работу

7 янв 2020 : 		 Оригинальные участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN основали новый проект

12 янв 2019 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN выпускает книгу

9 авг 2017 : 		 Финал для THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 фев 2017 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

13 фев 2017 : 		 13 человек пострадали из-за аварии автобуса THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14 сен 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни THE DILLINGER ESCAPE PLAN

6 авг 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN берут паузу
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Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о планах на будущее



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Ben Weinman в недавнем интервью спросили, какие у THE DILLINGER ESCAPE PLAN планы на будущее:

«Ну, мы пустили в продажу первый концерт в Бруклине, и решение было принято очень быстро — прошло не так уж много времени между тем, как мы согласились его провести, и тем, как мы о нем объявили. Мы знали, что можем провести два вечера, если все пройдет хорошо, но в итоге три вечера были распроданы за час или около того — просто мгновенно. И это было очень удивительно, потому что в итоге все прошло гораздо лучше, чем даже наши последние концерты DILLINGER. То, что было так много людей, которые хотели попасть на шоу, даже в таком составе группы, и было так много движухи... Я к тому, что заключительные концерты были захватывающими, билеты продавались быстро, и это было потрясающе, но видеть, что сейчас интерес еще больше, чем тогда, когда мы официально объявили: "Вот и все. Это ваш последний шанс увидеть нас", — это было совершенно невероятно. Так что я полагаю, что дополнительные концерты, которые мы даем, — это определенно заслуга фанатов и того факта, что мы хорошо проводим время. Мы просто хорошо проводим время вместе, как друзья, и наслаждаемся этим. Мы проводим время вместе, наслаждаемся этим и играем музыку, которая была важна для нашей юности, и есть много людей, которые все еще хотят ее услышать. Поэтому мы словно играем на слух — если в этом есть реальная потребность и люди действительно этого хотят, мы это делаем. У нас нет никакого плана, но мы определенно не закрываем дверь, чтобы играть концерты то тут, то там».




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