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Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о планах на будущее



Ben Weinman в недавнем интервью спросили, какие у THE DILLINGER ESCAPE PLAN планы на будущее:



«Ну, мы пустили в продажу первый концерт в Бруклине, и решение было принято очень быстро — прошло не так уж много времени между тем, как мы согласились его провести, и тем, как мы о нем объявили. Мы знали, что можем провести два вечера, если все пройдет хорошо, но в итоге три вечера были распроданы за час или около того — просто мгновенно. И это было очень удивительно, потому что в итоге все прошло гораздо лучше, чем даже наши последние концерты DILLINGER. То, что было так много людей, которые хотели попасть на шоу, даже в таком составе группы, и было так много движухи... Я к тому, что заключительные концерты были захватывающими, билеты продавались быстро, и это было потрясающе, но видеть, что сейчас интерес еще больше, чем тогда, когда мы официально объявили: "Вот и все. Это ваш последний шанс увидеть нас", — это было совершенно невероятно. Так что я полагаю, что дополнительные концерты, которые мы даем, — это определенно заслуга фанатов и того факта, что мы хорошо проводим время. Мы просто хорошо проводим время вместе, как друзья, и наслаждаемся этим. Мы проводим время вместе, наслаждаемся этим и играем музыку, которая была важна для нашей юности, и есть много людей, которые все еще хотят ее услышать. Поэтому мы словно играем на слух — если в этом есть реальная потребность и люди действительно этого хотят, мы это делаем. У нас нет никакого плана, но мы определенно не закрываем дверь, чтобы играть концерты то тут, то там».







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