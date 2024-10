9 окт 2024



Переиздание TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью



22 ноября Mighty Music выпустят переиздание альбома TYGERS OF PAN TANG "Animal Instinct":



"Rock Candy"

"Cry Sweet Freedom"

"Live For The Day"

"Let It Burn"

"If You See Kay"

"Hot Blooded"

"Devils Find A Fool"

"Winners And Losers"

"Cruisin’"

"Bury The Hatchet"

"Dark Rider"

"Don’t Say R’n’R Is Gonna Die" (bonus track)







+0 -0



просмотров: 164