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Witherfall

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WITHERFALL выпускают ЕР



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22 марта на Century Media состоится релиз нового ЕР WITHERFALL, "Vintage", который будет доступен на CD ограниченным тиражом, черном и цветном винилах и в цифровом варианте. За оформление вновь отвечал Kristian Wåhlin,

«В ходе работы над A Prelude To Sorrow, мы записали две кавер-версии, которые должны были показать другую сторону группы и использоваться как бонус-треки. Это мрачная версия хита Тома Петти 'I Won’t Back Down' с вокалом, записанным с Michael Wagener'ом (Metallica, Skid Row) и эпическая версия классической темы HELLOWEEN 'A Tale That Wasn’t Right'. Ну а перед совместным туром с SONATA ARCTICA мы решили выпустить эти песни, дополнив их акустическими версиями наших любимых тем.

Вместе с новым клавишником Alex'ом Nasla и сессионным перкуссионистом James'ом “Timbali” Cornwell (Smokey Robinson, Earth Wind & Fire ), Joseph Michael, Jake Dreyer и Anthony Crawford отправились в Harmony Recording Studios, Hollywood, CA (Adele, Miley Cyrus), где начали работать над акустическими аранжировками к туру в компании гитары и вина. Сессии оказались плодотворными и результатом стала две акустические интерпретации наших старых песен: медли из 'Vintage' and 'Nobody Sleeps Here...' (в оригинале из альбома “Nocturnes and Requiems”) и альтернативные аранжировка 'Ode to Despair'. Добавив к этому раритет, ранее доступный только в Японии, 'The Long Walk Home (December)', мы собрали финальную версию ЕР Vintage».

Трек-лист:

Vintage Medley: "Vintage I", "Nobody Sleeps Here…", "Vintage II"
"A Tale That Wasn't Right" (Helloween cover)
"Ode To Despair" (acoustic)
"The Long Walk Home" (December)
"I Won't Back Down" (Tom Petty cover)
"Vintage" (album version)

WITHERFALL To Release Vintage EP In March







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