сегодня



Новое видео WITHERFALL



"The Unyielding Grip Of Each Passing Day", новое видео группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Curse Of Autumn:



"Deliver Us Into The Arms Of Eternal Silence"

"The Last Scar"

"As I Lie Awake"

"Another Face"

"Tempest"

"Curse Of Autumn"

"The Unyielding Grip Of Each Passing Day"

"The Other Side Of Fear"

"The River"

"… And They All Blew Away"

"Long Time" (Acoustic Version)







