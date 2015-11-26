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Witherfall

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10 дек 2020 : 		 Видео с текстом от WITHERFALL

23 ноя 2020 : 		 Новое видео WITHERFALL

10 ноя 2020 : 		 Новая песня WITHERFALL

6 апр 2020 : 		 WITHERFALL выпускают вино

9 фев 2019 : 		 Новое видео WITHERFALL

19 янв 2019 : 		 WITHERFALL выпускают ЕР

23 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от WITHERFALL

31 окт 2018 : 		 Обучающее видео от WITHERFALL

30 окт 2018 : 		 Видео с текстом от WITHERFALL

11 окт 2018 : 		 Новое видео WITHERFALL

11 сен 2018 : 		 Новое видео WITHERFALL

31 авг 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WITHERFALL

1 май 2018 : 		 Новый альбом WITHERFALL выйдет осенью

7 фев 2018 : 		 WITHERFALL выступили с прахом барабанщика

21 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от WITHERFALL

22 сен 2017 : 		 WITHERFALL нашли музыкантов

2 авг 2017 : 		 WITHERFALL на CENTURY MEDIA

31 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома WITHERFALL

15 янв 2017 : 		 Видео с текстом от WITHERFALL

27 дек 2016 : 		 Новая песня WITHERFALL

13 дек 2016 : 		 Музыканты WHITE WIZZARD в WITHERFALL
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|||| 10 дек 2020

Видео с текстом от WITHERFALL



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“Another Face”, новое видео с текстом от группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Curse Of Autumn", выход которого намечен на март 2021 года в следующих вариантах:

- Ltd. CD Digipak
- Gatefold black 2LP for all accounts
- 200x Gatefold Autumn Amber (transp. orange Vinyl) 2LP via CM Distro Wholesale and Onlineshop
- 200x Gatefold Ghost White (creamy white Vinyl) 2LP via EMP and Nuclear Blast

WITHERFALL Debut "Another Face" Lyric Video; Curse Of Autumn Album Available For Pre-Order



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