10 дек 2020



Видео с текстом от WITHERFALL



“Another Face”, новое видео с текстом от группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Curse Of Autumn", выход которого намечен на март 2021 года в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- Gatefold black 2LP for all accounts

- 200x Gatefold Autumn Amber (transp. orange Vinyl) 2LP via CM Distro Wholesale and Onlineshop

- 200x Gatefold Ghost White (creamy white Vinyl) 2LP via EMP and Nuclear Blast







+0 -1



просмотров: 236