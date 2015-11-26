Видео с текстом от WITHERFALL

“Another Face”, новое видео с текстом от группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Curse Of Autumn", выход которого намечен на март 2021 года в следующих вариантах:
- Ltd. CD Digipak
- Gatefold black 2LP for all accounts
- 200x Gatefold Autumn Amber (transp. orange Vinyl) 2LP via CM Distro Wholesale and Onlineshop
- 200x Gatefold Ghost White (creamy white Vinyl) 2LP via EMP and Nuclear Blast
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).