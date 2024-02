сегодня



Новое видео WITHERFALL



What Have You Done?, новое видео группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Sounds Of The Forgotten", релиз которого намечен на 31 мая http://www.witherfall.com/







