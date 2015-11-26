Фраза, имя группы
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Видео с текстом от ACCEPT
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Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN
40
Умер Кен Хенсли
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Новое видео DARK TRANQUILLITY
33
Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ...
33
все новости группы
Witherfall
США
Power Metal
http://www.witherfall.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/witherfall/
10 ноя 2020
:
Новая песня WITHERFALL
6 апр 2020
:
WITHERFALL выпускают вино
9 фев 2019
:
Новое видео WITHERFALL
19 янв 2019
:
WITHERFALL выпускают ЕР
23 ноя 2018
:
Видео с текстом от WITHERFALL
31 окт 2018
:
Обучающее видео от WITHERFALL
30 окт 2018
:
Видео с текстом от WITHERFALL
11 окт 2018
:
Новое видео WITHERFALL
11 сен 2018
:
Новое видео WITHERFALL
31 авг 2018
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Обложка и трек-лист нового альбома WITHERFALL
1 май 2018
:
Новый альбом WITHERFALL выйдет осенью
7 фев 2018
:
WITHERFALL выступили с прахом барабанщика
21 ноя 2017
:
Видео с текстом от WITHERFALL
22 сен 2017
:
WITHERFALL нашли музыкантов
2 авг 2017
:
WITHERFALL на CENTURY MEDIA
31 янв 2017
:
Тизер нового альбома WITHERFALL
15 янв 2017
:
Видео с текстом от WITHERFALL
27 дек 2016
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Новая песня WITHERFALL
13 дек 2016
:
Музыканты WHITE WIZZARD в WITHERFALL
сегодня
Новая песня
WITHERFALL
“The Last Scar”, новая песня WITHERFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Curse Of Autumn", выход которого намечен на март 2021 года.
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1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).