Новое видео WITHERFALL



"The Other Side Of Fear", новое видео группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Curse Of Autumn", выход которого намечен на март 2021 года. http://www.witherfall.com/







