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Witherfall

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|||| 16 авг 2022

WITHERFALL: «Из-за MOONSPELL мы влетели на 12 тысяч долларов»



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WITHERFALL отреагировали на новости MOOSPELL об отмене тура по США:

«WITHERFALL не имеет абсолютно никакого отношения к отмене тура. Мы узнали во время репетиций, что тур отменен, за неделю до того, как группа должна была отправиться за нашим автобусом. WITHERFALL полностью согласовали все мельчайшие детали подготовки с нашей стороны. Авиабилеты, автобус, трейлер, водитель, менеджер тура, доставка атрибутики тура (на которой напечатаны даты, которых больше не существует!!!), репетиции, пиво WITHERFALL в местах проведения концертов и бесчисленные другие расходы, которые не будут возмещены. Нет нужды говорить, что мы опустошены этой новостью.

Каждая из вышеупомянутых работ заняла месяцы планирования, и каждая деталь была тщательно продумана, что сделало это начинание очень трудоемким и ОЧЕНЬ дорогим. Реальность такова, что WITHERFALL придется заплатить более 12 тысяч долларов, не считая того, что потеряет наша команда и члены группы из-за отказа от другой работы. Никакие из этих расходов не будут возмещены.

Мы приносим извинения нашим поклонникам, чьи планы были затронуты. У нас были все намерения взять на себя расходы, чтобы отправиться с группой в путь. Повторюсь, у нас все было запланировано, мы были готовы и с нетерпением ждали возможности сыграть и встретиться с поклонниками. Мы очень расстроены таким поворотом событий буквально в последнюю минуту. Даже при самом благоприятном сценарии группа все равно будет работать в убыток, но такова цена за то, чтобы донести нашу музыку до всех вас».

WITHERFALL Comment On MOONSPELL's Cancellation Of 2022 North American Tour - "The Reality Of The Math Is We Will Eat The Upfront Costs Of Over $12,000"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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16 авг 2022
E
Evil3062
даты тура 404 очень классно для коллекции и фанов если не дураки то продадут партию
16 авг 2022
Exceptional
WITHERFALL лучше MOOSPELL
  Dislike!1

просмотров: 637

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