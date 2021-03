сегодня



Новое видео WITHERFALL



"...And They All Blew Away", новое видео группы WITHERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Curse Of Autumn, выходящего пятого марта в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- Gatefold black 2LP for all accounts

- 200x Gatefold Autumn Amber (transp. orange Vinyl) 2LP via CM Distro Wholesale and Onlineshop

- 200x Gatefold Ghost White (creamy white Vinyl) 2LP via EMP and Nuclear Blast



Трек-лист:



"Deliver Us Into The Arms Of Eternal Silence"

"The Last Scar"

"As I Lie Awake"

"Another Face"

"Tempest"

"Curse Of Autumn"

"The Unyielding Grip Of Each Passing Day"

"The Other Side Of Fear"

"The River"

"… And They All Blew Away"

"Long Time" (Acoustic Version)







просмотров: 207