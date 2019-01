сегодня



Новое видео INGLORIOUS



"I Don't Know You", новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ride To Nowhere", выходящего 25 января на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Where Are You Now?"

"Freak Show"

"Never Alone"

"Tomorrow"

"Queen"

"Liar"

"Time To Go"

"I Don’t Know"

"While She Sleeps"

"Ride To Nowhere"

"Glory Days"





















