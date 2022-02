сегодня



Фрагмент концертного альбома INGLORIOUS



INGLORIOUS опубликовали концертное видео на "I Don't Need Your Loving". Этот трек взят из нового релиза "MMXXI Live At The Phoenix".



Трек-лист:



1. She Won't Let You Go

2. Messiah

3. Breakaway

4. Where Are You Now?

5. Read All About It

6. Barracuda

7. Holy Water

8. He Will Provide

9. I Don't Need Your Loving

10. We Will Ride

11. Until I Die







