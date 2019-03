сегодня



Новое видео INGLORIOUS



"Glory Days", новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ride To Nowhere", выпущенного в этом году на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Where Are You Now?"

"Freak Show"

"Never Alone"

"Tomorrow"

"Queen"

"Liar"

"Time To Go"

"I Don’t Know You"

"While She Sleeps"

"Ride To Nowhere"

"Glory Days"



















