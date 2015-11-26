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Новое видео INGLORIOUS



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"Glory Days", новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ride To Nowhere", выпущенного в этом году на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Where Are You Now?"
"Freak Show"
"Never Alone"
"Tomorrow"
"Queen"
"Liar"
"Time To Go"
"I Don’t Know You"
"While She Sleeps"
"Ride To Nowhere"
"Glory Days"

INGLORIOUS Debuts








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