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Видео с текстом от INGLORIOUS



INGLORIOUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eye Of The Storm", которая взята из альбома "We Will Ride", выпущенного двенадцатого февраля.



Трек-лист:



"She Won't Let You Go"

"Messiah"

"Medusa"

"Eye Of The Storm"

"Cruel Intentions"

"My Misery"

"Do You Like It"

"He Will Provide"

"We Will Meet Again"

"God Of War"

"We Will Ride"

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