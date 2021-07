сегодня



Кавер-версия MILEY CYRUS от INGLORIOUS



INGLORIOUS представили видео на собственное прочтение композиции MILEY CYRUS "Midnight Sky". Этот трек взят из нового альбома "Heroine", выход которого намечен на десятое сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Queen Of The Night (Whitney Houston cover)

"Barracuda" (Heart cover)

"Midnight Sky" (Miley Cyrus cover)

"Nutbush City Limits" (Tina Turner cover)

"Bring Me To Life" (Evanescence cover)

"Fighter" (Christina Aguilera cover)

"I'm With You" (Avril Lavigne cover)

"I Hate Myself For Loving You" (Joan Jett cover)

"I Am The Fire" (Halestorm cover)

"Time After Time" (Cyndi Lauper cover)

"Uninvited" (Alanis Morissette cover)







