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Inglorious

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|||| 15 мар 2022

Фрагмент концертного альбома INGLORIOUS



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INGLORIOUS опубликовали концертное видео на "She Won't Let You Go". Этот трек взят из нового релиза "MMXXI Live At The Phoenix".

Трек-лист:

1. She Won't Let You Go
2. Messiah
3. Breakaway
4. Where Are You Now?
5. Read All About It
6. Barracuda
7. Holy Water
8. He Will Provide
9. I Don't Need Your Loving
10. We Will Ride
11. Until I Die

INGLORIOUS Release




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