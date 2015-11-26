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Новый альбом INGLORIOUS выйдет зимой



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Группа INGLORIOUS объявила о том, что новый альбом, получивший название "We Will Ride", будет выпущен 12 февраля 2021 года. Первый сингл и видео появятся 20 ноября.

Трек-лист:

"She Won't Let You Go"
"Messiah"
"Medusa"
"Eye Of The Storm"
"Cruel Intentions"
"My Misery"
"Do You Like It"
"He Will Provide"
"We Will Meet Again"
"God Of War"
"We Will Ride"

INGLORIOUS Reveal Details Of New Album, We Will Ride



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