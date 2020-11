22 ноя 2020



Новое видео INGLORIOUS



"She Won't Let You Go", новое видео группы INGLORIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Will Ride", выходящего двенадцатого февраля.



Трек-лист:



"She Won't Let You Go"

"Messiah"

"Medusa"

"Eye Of The Storm"

"Cruel Intentions"

"My Misery"

"Do You Like It"

"He Will Provide"

"We Will Meet Again"

"God Of War"

"We Will Ride"







+0 -0



просмотров: 129