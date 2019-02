сегодня



LOU GRAMM стал гостем на альбоме ALAN PARSONS



ALAN PARSONS выпустит 26 апреля на Frontiers Music Srl свой новый студийный альбом, получивший название "The Secret".



В одной из песен альбома вокальные партии исполнил Lou Gramm.



Трек-лист:



01. The Sorcerer's Apprentice (instrumental)

02. Miracle (lead vocal: Jason Mraz)

03. As Lights Fall (lead vocal: Alan Parsons)

04. One Note Symphony (lead vocal: Todd Cooper)

05. Sometimes (lead vocal: Lou Gramm)

06. Soirée Fantastique (lead vocal: Todd Cooper, Alan Parsons)

07. Fly To Me (lead vocal: Mark Mikel)

08. Requiem (lead vocal: Todd Cooper)

09. Years Of Glory (lead vocal: PJ Olsson)

10. The Limelight Fades Away (lead vocal: Jordan Huffman)

11. I Can't Get There From Here (lead vocal: Jared Mahone)















