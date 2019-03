сегодня



Новое видео ALAN PARSONS



"I Can't Get There From Here", новое видео ALAN'a PARSONS'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Secret", выходящего 26 апреля на Frontiers Music Srl. Партии гостевого вокала для композиции записал Jared Mahone, а сам трек попал в киноленту "5-25-77".



Трек-лист:



01. The Sorcerer's Apprentice (instrumental)

02. Miracle (lead vocal: Jason Mraz)

03. As Lights Fall (lead vocal: Alan Parsons)

04. One Note Symphony (lead vocal: Todd Cooper)

05. Sometimes (lead vocal: Lou Gramm)

06. Soirée Fantastique (lead vocal: Todd Cooper, Alan Parsons)

07. Fly To Me (lead vocal: Mark Mikel)

08. Requiem (lead vocal: Todd Cooper)

09. Years Of Glory (lead vocal: PJ Olsson)

10. The Limelight Fades Away (lead vocal: Jordan Huffman)

11. I Can't Get There From Here (lead vocal: Jared Mahone)























