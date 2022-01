26 янв 2022



Концертное видео ALAN PARSONS



Пятого ноября ALAN PARSONS выпустил новый концертный релиз "The NeverEnding Show: Live In The Netherlands", основой для которого стал концерт, состоявшийся пятого мая 2019 года в Утрехте. В издание также будет включён один новый студийный трек — “The NeverEnding Show”, который станет затравкой к выходящему в следующем году студийному альбому. Релиз доступен в следующих вариантах:



- 2CD + DVD

- BLU-RAY

- 3xLP, Black

- 3xLP, Crystal

- 3xLP, Blue Transparent (Frontiers Webstores Exclusive)



Трек-лист:



CD1:

"One Note Symphony"

"Damned If I Do"

"Don't Answer Me"

"Time"

"Breakdown" + "The Raven" (Medley)

"I Wouldn't Want To Be Like You"

"Psychobabble"

"Luciferama"



CD2:

"Don't Let It Show"

"I Robot"

"Limelight"

"Standing On Higher Ground"

"As Lights Fall"

"I Can't Get There From Here"

"Prime Time"

"Sirius" + "Eye In The Sky" (Medley)

"Old And Wise"

"(The System Of) Dr. Tarr And Professor Fether"

"Games People Play"

"The NeverEnding Show" (New Studio Audio Track) Bonus Track



Видео на "Don't Answer Me" доступно ниже.







