Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
[= ||| все новости группы



*

Alan Parsons

*



28 июн 2022 : 		 ALAN PARSONS перенёс операцию

24 июн 2022 : 		 DAVID PACK, JOE BONAMASSA в новом видео ALAN PARSONS

25 май 2022 : 		 Новое видео ALAN PARSONS

11 фев 2022 : 		 Концертное видео ALAN PARSONS

26 янв 2022 : 		 Концертное видео ALAN PARSONS

3 дек 2021 : 		 Концертное видео ALAN PARSONS

4 окт 2021 : 		 Новое видео ALAN PARSONS

2 сен 2021 : 		 Концертное видео ALAN PARSONS

18 дек 2019 : 		 Новая песня ALAN PARSONS

29 апр 2019 : 		 Новое видео ALAN PARSONS

21 мар 2019 : 		 Новое видео ALAN PARSONS

26 фев 2019 : 		 Новая песня ALAN PARSONS

10 фев 2019 : 		 LOU GRAMM стал гостем на альбоме ALAN PARSONS

30 авг 2018 : 		 ALAN PARSONS на FRONTIERS MUSIC SRL

6 апр 2013 : 		 KIP WINGER поедет в тур с ALAN PARSONS LIVE PROJECT

15 апр 2010 : 		 ALAN PARSONS запишет альбом в этом году?
| - |

|||| сегодня

ALAN PARSONS перенёс операцию



zoom
Дочь ALAN'a PARSONS'a опубликовала следующее сообщение:

«Привет всем. Это Табита Парсонс, пишущая от имени всей нашей семьи. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем за любовь, поддержку, добрые пожелания, мысли и молитвы, высказанные за нашего Alan'a и членов нашей семьи, поскольку ему предстояла срочная операция на позвоночнике. Операция прошла успешно, и сейчас он с комфортом отдыхает дома. Потребуется длительное время на восстановление, но он скоро вернётся к своей нормальной жизни без боли.

У нас запланированы концерты на осень, которые будут проходить по плану, и мы надеемся, что все перенесенные даты будут подтверждены и включены в расписание в ближайшее время.

Ещё раз от всего сердца благодарим вас за вашу постоянную поддержку».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом