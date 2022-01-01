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ALAN PARSONS перенёс операцию



Дочь ALAN'a PARSONS'a опубликовала следующее сообщение:



«Привет всем. Это Табита Парсонс, пишущая от имени всей нашей семьи. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем за любовь, поддержку, добрые пожелания, мысли и молитвы, высказанные за нашего Alan'a и членов нашей семьи, поскольку ему предстояла срочная операция на позвоночнике. Операция прошла успешно, и сейчас он с комфортом отдыхает дома. Потребуется длительное время на восстановление, но он скоро вернётся к своей нормальной жизни без боли.



У нас запланированы концерты на осень, которые будут проходить по плану, и мы надеемся, что все перенесенные даты будут подтверждены и включены в расписание в ближайшее время.



Ещё раз от всего сердца благодарим вас за вашу постоянную поддержку».







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