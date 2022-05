25 май 2022



Новое видео ALAN PARSONS



"Uroboros" ft. Tommy Shaw, новое видео ALAN PARSONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "From The New World", выход которого намечен на 15 июля:



1. Fare Thee Well

2. The Secret

3. Uroboros (featuring Tommy Shaw of STYX)

4. Don't Fade Now

5. Give 'Em My Love (featuring James Durbin, Joe Bonamassa)

6. Obstacles

7. I Won't Be Led Astray (featuring David Pack, Joe Bonamassa)

8. You Are The Light

9. Halo

10. Goin' Home

11. Be My Baby https://alanparsons.com/







