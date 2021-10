сегодня



Новое видео ALAN PARSONS



Пятого ноября ALAN PARSONS выпустит новый концертный релиз "The NeverEnding Show: Live In The Netherlands", основой для которого стал концерт, состоявшийся пятого мая 2019 года в Утрехте. В издание также будет включён один новый студийный трек — “The NeverEnding Show” (видео доступно ниже), который станет затравкой к выходящему в следующем году студийному альбому. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



- 2CD + DVD

- BLU-RAY

- 3xLP, Black

- 3xLP, Crystal

- 3xLP, Blue Transparent (Frontiers Webstores Exclusive)



Трек-лист:



CD1:

"One Note Symphony"

"Damned If I Do"

"Don't Answer Me"

"Time"

"Breakdown" + "The Raven" (Medley)

"I Wouldn't Want To Be Like You"

"Psychobabble"

"Luciferama"



CD2:

"Don't Let It Show"

"I Robot"

"Limelight"

"Standing On Higher Ground"

"As Lights Fall"

"I Can't Get There From Here"

"Prime Time"

"Sirius" + "Eye In The Sky" (Medley)

"Old And Wise"

"(The System Of) Dr. Tarr And Professor Fether"

"Games People Play"

"The NeverEnding Show" (New Studio Audio Track) Bonus Track







