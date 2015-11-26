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Aborted

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17 янв 2016 : 		 Видео с текстом от ABORTED

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11 ноя 2015 : 		 ABORTED выпустят новый ЕР

31 июл 2015 : 		 Видео с гитарным прохождением от ABORTED

5 мар 2015 : 		 Видео с гитарным прохождением от ABORTED

1 ноя 2014 : 		 Новое видео ABORTED

11 июл 2014 : 		 Новое видео ABORTED

29 апр 2014 : 		 Новый альбом ABORTED доступен для прослушивания

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от ABORTED

15 мар 2014 : 		 Новая песня ABORTED
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|||| 12 фев 2019

Новое видео ABORTED



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"Deep Red", новое видео группы ABORTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "TerrorVision", выпущенного в сентябре прошлого года на Century Media Records.

Трек-лист:

"Lasciate Ogne Speranza"
"TerrorVision"
"Farewell To The Flesh"
"Vespertine Decay"
"Squalor Opera"
"Visceral Despondency"
"Deep Red"
"Exquisite Covinous Drama"
"Altro Inferno"
"A Whore D’oeuvre Macabre"
"The Final Absolution"



Video Premiere: ABORTED






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

da771


12 фев 2019, 21:31		Отличная группа и песня !!!

DarkRoom_0


12 фев 2019, 22:12		Минус видимо конкуренты поставили.

Suicide333Poly


13 фев 2019, 07:58		этот минус никак не скажется на их популярности, но группа его заслужила уже года с 2010 где то, какая то модная полудэткоровая хуерга, и до этого у них прослеживалась моднота, но хотя бы хитово было, сейчас альбомы для галочки

rassol


13 фев 2019, 21:08		Гормагеддон. Больше у них слушать нечего. Группа одного альбома.


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