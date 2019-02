12 фев 2019



Новое видео ABORTED



"Deep Red", новое видео группы ABORTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "TerrorVision", выпущенного в сентябре прошлого года на Century Media Records.



Трек-лист:



"Lasciate Ogne Speranza"

"TerrorVision"

"Farewell To The Flesh"

"Vespertine Decay"

"Squalor Opera"

"Visceral Despondency"

"Deep Red"

"Exquisite Covinous Drama"

"Altro Inferno"

"A Whore D’oeuvre Macabre"

"The Final Absolution"



















просмотров: 1930