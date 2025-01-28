Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 468
*Умер Джон Сайкс 148
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 117
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 24
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*Новое видео DREAM THEATER 19
*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
*Бывший вокалист MORBID ANGEL назвал самый сложный альбом гру... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 468
*Умер Джон Сайкс 148
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 117
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
[= ||| все новости группы



*

Aborted

*



28 янв 2025 : 		 Новая песня ABORTED

17 мар 2024 : 		 Новое видео ABORTED

16 фев 2024 : 		 Новое видео ABORTED

13 янв 2024 : 		 Новое видео ABORTED

19 окт 2022 : 		 Новое видео ABORTED

5 окт 2022 : 		 ABORTED на Nuclear Blast Records

12 сен 2021 : 		 Новое видео ABORTED

23 июл 2021 : 		 Новое видео ABORTED

28 июн 2021 : 		 Новое видео ABORTED

19 июн 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

6 май 2020 : 		 Вокалист ABORTED о политике США

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

18 апр 2020 : 		 Новая песня ABORTED

8 мар 2020 : 		 Видео с текстом от ABORTED

19 фев 2020 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет весной

25 дек 2019 : 		 ABORTED запишут новый материал в 2020 году

12 фев 2019 : 		 Новое видео ABORTED

26 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

19 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

6 сен 2018 : 		 Новое видео ABORTED

6 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 июл 2018 : 		 Новое видео ABORTED

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED

2 июл 2017 : 		 Новое видео ABORTED

24 июн 2017 : 		 Новая песня ABORTED
Показать далее
| - |

|||| 28 янв 2025

Новая песня ABORTED



zoom
The Pain, Will Be Exquisite, новое видео ABORTED, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 янв 2025
WahrandPhain
ну и где макс де сад, исходящий слюнями?

просмотров: 172

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом