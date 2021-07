23 июл 2021



Новое видео ABORTED



"Drag Me To Hell", новое видео группы ABORTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ManiaCult, выходящего десятого сентября на Century Media Records в следующих вариантах:



- CD Jewelcase – all outlets

- Gatefold black LP+CD & Poster – all outlets

- Gatefold ultra clear LP+CD & Poster – Bandshop

- Gatefold neon green LP+CD & Poster - Bandshop (200 Units)

- Gatefold neon yellow LP+CD & Poster - EMP (300 Units)

- Gatefold opaque hot pinkLP+CD & Poster - Nuclear Blast (300 Units)



Трек-лист:



"Verderf"

"ManiaCult"

"Impetus Odi"

"Portal To Vacuity"

"Dementophobia"

"A Vulgar Quagmire"

"Verbolgen"

"Ceremonial Ineptitude"

"Drag Me To Hell"

"Grotesque"

"I Prediletti: The Folly Of The Gods"







