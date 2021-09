12 сен 2021



Новое видео ABORTED



"Dementophobia", новое видео группы ABORTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ManiaCult:



"Verderf"

"ManiaCult"

"Impetus Odi"

"Portal To Vacuity"

"Dementophobia"

"A Vulgar Quagmire"

"Verbolgen"

"Ceremonial Ineptitude"

"Drag Me To Hell"

"Grotesque"

"I Prediletti: The Folly Of The Gods"







