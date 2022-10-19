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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Aborted

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19 окт 2022 : 		 Новое видео ABORTED

5 окт 2022 : 		 ABORTED на Nuclear Blast Records

12 сен 2021 : 		 Новое видео ABORTED

23 июл 2021 : 		 Новое видео ABORTED

28 июн 2021 : 		 Новое видео ABORTED

19 июн 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

6 май 2020 : 		 Вокалист ABORTED о политике США

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

18 апр 2020 : 		 Новая песня ABORTED

8 мар 2020 : 		 Видео с текстом от ABORTED

19 фев 2020 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет весной

25 дек 2019 : 		 ABORTED запишут новый материал в 2020 году

12 фев 2019 : 		 Новое видео ABORTED

26 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

19 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

6 сен 2018 : 		 Новое видео ABORTED

6 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 июл 2018 : 		 Новое видео ABORTED

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED

2 июл 2017 : 		 Новое видео ABORTED

24 июн 2017 : 		 Новая песня ABORTED

13 июн 2017 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет летом

19 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

9 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

5 апр 2016 : 		 Видео с барабанными партиями нового трека ABORTED
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Новое видео ABORTED



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Infinite Terror, новое видео ABORTED, доступно для просмотра ниже.




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19 окт 2022
r
resurgamresponses
хороший ужастик
19 окт 2022
rassol
Вегетарианство какое-то.

просмотров: 140

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