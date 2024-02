сегодня



Новое видео ABORTED



Dreadbringer (ft. Ben Duerr of Shadow Of Intent), новое видео ABORTED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Vault Of Horrors:



"Dreadbringer" (feat. Ben Duerr)

"Condemned To Rot" (feat. Francesco Paoli)

"Brotherhood Of Sleep" (feat. Johnny Ciardullo)

"Death Cult" (feat. Alex Erian)

"Hell Bound" (feat. Matt McGachy)

"Insect Politics" (feat. Jason Evans)

"The Golgothan" (feat. Hal Microutsicos)

"The Shape Of Hate" (feat. Oliver Rae Aleron)

"Naturom Demonto" (feat. David Simonich)

"Malevolent Haze" (feat. Ricky Hoover) http://www.goremageddon.be







