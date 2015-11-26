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*Гитарист QUEEN назван лучшим 146
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*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 62
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 28
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Aborted

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19 июн 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

6 май 2020 : 		 Вокалист ABORTED о политике США

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от ABORTED

18 апр 2020 : 		 Новая песня ABORTED

8 мар 2020 : 		 Видео с текстом от ABORTED

19 фев 2020 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет весной

25 дек 2019 : 		 ABORTED запишут новый материал в 2020 году

12 фев 2019 : 		 Новое видео ABORTED

26 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

19 сен 2018 : 		 Рассказ об альбоме ABORTED

6 сен 2018 : 		 Новое видео ABORTED

6 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ABORTED

9 июл 2018 : 		 Новое видео ABORTED

29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED

2 июл 2017 : 		 Новое видео ABORTED

24 июн 2017 : 		 Новая песня ABORTED

13 июн 2017 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет летом

19 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

9 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

5 апр 2016 : 		 Видео с барабанными партиями нового трека ABORTED

9 мар 2016 : 		 Новая песня ABORTED

13 фев 2016 : 		 Новый альбом ABORTED выйдет в апреле

17 янв 2016 : 		 Видео с текстом от ABORTED

7 дек 2015 : 		 Новое видео ABORTED

11 ноя 2015 : 		 ABORTED выпустят новый ЕР
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Обучающее видео от ABORTED



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ABORTED опубликовали видео, в котором Ian Jekelis и Harrison Patuto демонстрируют исполнение композиции "Serpent Of Depravity", включенной в ЕР La Grande Mascarade.

ABORTED - "Serpent Of Depravity" Guitar Playthrough Video Streaming



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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