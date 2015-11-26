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Aborted

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29 июн 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ABORTED

2 май 2018 : 		 Новое видео ABORTED

2 июл 2017 : 		 Новое видео ABORTED

24 июн 2017 : 		 Новая песня ABORTED

13 июн 2017 : 		 Новый ЕР ABORTED выйдет летом

19 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

9 апр 2016 : 		 Новое видео ABORTED

5 апр 2016 : 		 Видео с барабанными партиями нового трека ABORTED

9 мар 2016 : 		 Новая песня ABORTED

13 фев 2016 : 		 Новый альбом ABORTED выйдет в апреле

17 янв 2016 : 		 Видео с текстом от ABORTED

7 дек 2015 : 		 Новое видео ABORTED
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|||| 28 июн 2021

Новое видео ABORTED



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"Impetus Odi", новое видео группы ABORTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ManiaCult, выходящего десятого сентября в следующих вариантах:

- CD Jewelcase – all outlets
- Gatefold black LP+CD & Poster – all outlets
- Gatefold ultra clear LP+CD & Poster – Bandshop
- Gatefold neon green LP+CD & Poster - Bandshop (200 Units)
- Gatefold neon yellow LP+CD & Poster - EMP (300 Units)
- Gatefold opaque hot pinkLP+CD & Poster - Nuclear Blast (300 Units)

Трек-лист:

"Verderf"
"ManiaCult"
"Impetus Odi"
"Portal To Vacuity"
"Dementophobia"
"A Vulgar Quagmire"
"Verbolgen"
"Ceremonial Ineptitude"
"Drag Me To Hell"
"Grotesque"
"I Prediletti: The Folly Of The Gods"

ABORTED To Release ManiaCult Album In September; "Impetus Odi" Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

rassol


28 июн 2021, 16:28		Их нергал покусал?

father


28 июн 2021, 19:24		Вот это я понимаю нормальное музло:)
rassol, Нергал сиськи в клипах не блюрит

YNWA


28 июн 2021, 20:11		Да, бегомотовщина явная. Хотя песня ничё так, сойдёт.
Обложка альбома чёта говно какое-то.

resurgamresponses


28 июн 2021, 20:18		обложка в стиле плакатов от старых хорроров

Dichlofos


28 июн 2021, 20:20		Нергал их покусал ещё пару альбомов назад.

YNWA


28 июн 2021, 20:23		resurgamresponses, херовых плакатов от старых хорроров.
Я как бы старые хорроры люблю и постеры к ним есть на загляденье. А это какая-то хуерга вырвиглазная)

Dichlofos


28 июн 2021, 22:27		Порой такое ощущение, что Свен вот-вот заорёт - "Slaves shall serve!".

Dem0niac


28 июн 2021, 23:32		Очень понравилась шапочка, изображающая мозг.
А так, да, - бегемот образца начала-середины 2000хх.


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