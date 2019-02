сегодня



Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN



Исландская группа THE VINTAGE CARAVAN опубликовала своё прочтение классического хита FLEETWOOD MAC "The Chain". Эта песня стала бонус-треком к новому альбому "Gateways", выпущенному на Nuclear Blast.



Трек-лист:





"Set Your Sights"

"The Way"

"Reflections"

"On The Run"

"All This Time"

"Hidden Streams"

"Reset"

"Nebula"

"Farewell"

"Tune Out"



Bonus track (Digi and 2LP only):

"The Chain" (Fleetwood Mac cover)



















