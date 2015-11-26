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The Vintage Caravan

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15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

3 окт 2018 : 		 Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

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15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

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1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

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10 июн 2015 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

17 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

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7 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN выйдет в мае

12 дек 2014 : 		 THE VINTAGE CARAVAN начнут запись в январе

16 янв 2014 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN доступен для прослушивания

13 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

13 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

2 окт 2013 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на NUCLEAR BLAST

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Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN



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Исландская группа THE VINTAGE CARAVAN опубликовала своё прочтение классического хита FLEETWOOD MAC "The Chain". Эта песня стала бонус-треком к новому альбому "Gateways", выпущенному на Nuclear Blast.

Трек-лист:


"Set Your Sights"
"The Way"
"Reflections"
"On The Run"
"All This Time"
"Hidden Streams"
"Reset"
"Nebula"
"Farewell"
"Tune Out"

Bonus track (Digi and 2LP only):
"The Chain" (Fleetwood Mac cover)

THE VINTAGE CARAVAN Streaming Cover Of FLEETWOOD MAC Classic








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nowhere


15 фев 2019, 09:12		Какой смысл был такое записывать?

Flaming


15 фев 2019, 12:30		Тоже непонятно.
Цепь не перезеппелинить, образно говоря. Гитарка Линдси слишком вкусна, как и вокальные гармонии с Никс. Все самодостаточно.
Улучшить получится вряд ли, а при перепрочтениях - не работает.


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