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все новости группы
The Vintage Caravan
Исландия
Classic Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/vintagecaravan
15 фев 2019
:
Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN
3 окт 2018
:
Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN
30 сен 2018
:
THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику
31 авг 2018
:
Новое видео THE VINTAGE CARAVAN
15 авг 2018
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
3 авг 2018
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
29 июл 2018
:
Новая песня THE VINTAGE CARAVAN
20 июл 2018
:
Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN
1 июл 2018
:
Новая песня THE VINTAGE CARAVAN
4 фев 2016
:
Новое видео THE VINTAGE CARAVAN
10 июн 2015
:
Новое видео THE VINTAGE CARAVAN
17 апр 2015
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
10 апр 2015
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
7 апр 2015
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
20 мар 2015
:
Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN
12 фев 2015
:
Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN выйдет в мае
12 дек 2014
:
THE VINTAGE CARAVAN начнут запись в январе
16 янв 2014
:
Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN доступен для прослушивания
13 дек 2013
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
3 дек 2013
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
20 ноя 2013
:
Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
13 ноя 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
2 окт 2013
:
THE VINTAGE CARAVAN на NUCLEAR BLAST
сегодня
Кавер-версия FLEETWOOD MAC от
THE VINTAGE CARAVAN
Исландская группа THE VINTAGE CARAVAN опубликовала своё прочтение классического хита FLEETWOOD MAC "The Chain". Эта песня стала бонус-треком к новому альбому "Gateways", выпущенному на Nuclear Blast.
Трек-лист:
"Set Your Sights"
"The Way"
"Reflections"
"On The Run"
"All This Time"
"Hidden Streams"
"Reset"
"Nebula"
"Farewell"
"Tune Out"
Bonus track (Digi and 2LP only):
"The Chain" (Fleetwood Mac cover)
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Nowhere
15 фев 2019, 09:12
Какой смысл был такое записывать?
Flaming
15 фев 2019, 12:30
Тоже непонятно.
Цепь не перезеппелинить, образно говоря. Гитарка Линдси слишком вкусна, как и вокальные гармонии с Никс. Все самодостаточно.
Улучшить получится вряд ли, а при перепрочтениях - не работает.
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Nowhere
Flaming
Цепь не перезеппелинить, образно говоря. Гитарка Линдси слишком вкусна, как и вокальные гармонии с Никс. Все самодостаточно.
Улучшить получится вряд ли, а при перепрочтениях - не работает.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).