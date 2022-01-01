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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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The Vintage Caravan

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12 сен 2022 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

13 май 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

14 апр 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 мар 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

3 мар 2021 : 		 Обучающее видео от THE VINTAGE CARAVAN

3 фев 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

6 апр 2020 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на Napalm Records

11 апр 2019 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

3 окт 2018 : 		 Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN

1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

4 фев 2016 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 июн 2015 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

17 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

10 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

7 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN выйдет в мае

12 дек 2014 : 		 THE VINTAGE CARAVAN начнут запись в январе
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Новое видео THE VINTAGE CARAVAN



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"Hell", новое видео THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Monuments".




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