Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN



Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Reset"

"Reflections"

"Crazy Horses"

"Babylon"

"On the Run"

"Set Your Sights"

"Expand Your Mind"

"Midnight Meditation"







