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The Vintage Caravan

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16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

6 апр 2020 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на Napalm Records

11 апр 2019 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

3 окт 2018 : 		 Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN

1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

4 фев 2016 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 июн 2015 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

17 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

10 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

7 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN выйдет в мае

12 дек 2014 : 		 THE VINTAGE CARAVAN начнут запись в январе

16 янв 2014 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN доступен для прослушивания

13 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

13 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

2 окт 2013 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на NUCLEAR BLAST
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Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN



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Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Reset"
"Reflections"
"Crazy Horses"
"Babylon"
"On the Run"
"Set Your Sights"
"Expand Your Mind"
"Midnight Meditation"

THE VINTAGE CARAVAN Live At Wacken Open Air 2019; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming



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