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The Vintage Caravan

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12 окт 2023 : 		 Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

7 сен 2023 : 		 Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

12 сен 2022 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

13 май 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

14 апр 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 мар 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

3 мар 2021 : 		 Обучающее видео от THE VINTAGE CARAVAN

3 фев 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

6 апр 2020 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на Napalm Records

11 апр 2019 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

3 окт 2018 : 		 Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN

1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

4 фев 2016 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 июн 2015 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

17 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

10 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

7 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN
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Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN



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“On The Run”, новое концертное видео группы THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Monuments Tour (Live), выходящего 13 октября на Napalm Records:

"Whispers"
"Crystallized"
"Reflections"
"Innerverse"
"Forgotten"
"Can’t Get You Off My Mind"
"Psychedelic Mushroom Man"
"Cocaine Sally"
"Hell"
"Babylon"
"On The Run"
"Expand Your Mind"
"Clarity"

THE VINTAGE CARAVAN Release Live Version Of




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