Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

“On The Run”, новое концертное видео группы THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Monuments Tour (Live), выходящего 13 октября на Napalm Records:



"Whispers"

"Crystallized"

"Reflections"

"Innerverse"

"Forgotten"

"Can’t Get You Off My Mind"

"Psychedelic Mushroom Man"

"Cocaine Sally"

"Hell"

"Babylon"

"On The Run"

"Expand Your Mind"

"Clarity"







