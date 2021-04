сегодня



Новое видео THE VINTAGE CARAVAN



"Can’t Get You Off My Mind", новое видео группы THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Monuments, выходящего 16 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 2 LP Gatefold Vinyl Black

- 2 LP Gatefold Vinyl Marbled Yellow/Red - limited to 300 copies

- Limited Diehard Edition - 2 LP Gatefold Vinyl Multicolor Splatter + Patch, Slipmat - limited to 200 copies

- Digital Album



Трек-лист:



"Whispers"

"Crystallized"

"Can’t Get You Off My Mind"

"Dark Times"

"This One’s For You"

"Forgotten"

"Sharp Teeth"

"Hell"

"Torn In Two"

"Said & Done"

"Clarity"







