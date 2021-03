сегодня



Обучающее видео от THE VINTAGE CARAVAN



THE VINTAGE CARAVAN представили обучающее видео на "Whispers", первый сингл из нового альбома "Monuments", выходящего 16 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 2 LP Gatefold Vinyl Black

- 2 LP Gatefold Vinyl Marbled Yellow/Red - limited to 300 copies

- Limited Diehard Edition - 2 LP Gatefold Vinyl Multicolor Splatter + Patch, Slipmat - limited to 200 copies

- Digital Album



Трек-лист:



"Whispers"

"Crystallized"

"Can’t Get You Off My Mind"

"Dark Times"

"This One’s For You"

"Forgotten"

"Sharp Teeth"

"Hell"

"Torn In Two"

"Said & Done"

"Clarity"







+0 -0



просмотров: 169