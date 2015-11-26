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The Vintage Caravan

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3 фев 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

6 апр 2020 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на Napalm Records

11 апр 2019 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

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30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN

1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

4 фев 2016 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 июн 2015 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

17 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

10 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

7 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THE VINTAGE CARAVAN

12 фев 2015 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN выйдет в мае

12 дек 2014 : 		 THE VINTAGE CARAVAN начнут запись в январе

16 янв 2014 : 		 Новый альбом THE VINTAGE CARAVAN доступен для прослушивания

13 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 дек 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

20 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

13 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE VINTAGE CARAVAN
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Новое видео THE VINTAGE CARAVAN



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"Whispers", новое видео группы THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Monuments, выходящего 16 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:

- 1 CD Digipak
- 2 LP Gatefold Vinyl Black
- 2 LP Gatefold Vinyl Marbled Yellow/Red - limited to 300 copies
- Limited Diehard Edition - 2 LP Gatefold Vinyl Multicolor Splatter + Patch, Slipmat - limited to 200 copies
- Digital Album

Трек-лист:

"Whispers"
"Crystallized"
"Can’t Get You Off My Mind"
"Dark Times"
"This One’s For You"
"Forgotten"
"Sharp Teeth"
"Hell"
"Torn In Two"
"Said & Done"
"Clarity"

THE VINTAGE CARAVAN To Release Monuments Album In April; "Whispers" Music Video Posted



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