Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

"On The Run", новое видео группы THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Gateways, выход которого состоялся 31 августа на Nuclear Blast на виниле, в цифровом варианте и диджипаке:
"Set Your Sights"
"The Way"
"Reflections"
"On The Run"
"All This Time"
"Hidden Streams"
"Reset"
"Nebula"
"Farewell"
"Tune Out"
Bonus Track (Digi and 2LP only)
"The Chain" (Fleetwood Mac cover)
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