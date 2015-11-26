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Новый альбом MEMORIAM выйдет летом



Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), отправилась в студию Parlour вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, AT THE GATES, AMORPHIS). Лейбл Nuclear Blast намерен выпустить новый альбом этим летом.











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