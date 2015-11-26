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Memoriam

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17 фев 2019 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет летом

11 сен 2018 : 		 Из MEMORIAM ушел барабанщик

4 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MEMORIAM

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

10 мар 2018 : 		 Новое видео MEMORIAM

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

18 янв 2018 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM

30 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM

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Новый альбом MEMORIAM выйдет летом



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Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), отправилась в студию Parlour вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, AT THE GATES, AMORPHIS). Лейбл Nuclear Blast намерен выпустить новый альбом этим летом.



MEMORIAM Feat. BOLT THROWER And BENEDICTION Members: Third Album Due This Summer



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