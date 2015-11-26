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Memoriam

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22 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

3 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

15 янв 2021 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

14 окт 2020 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

29 мар 2020 : 		 MEMORIAM нашли новый лейбл

4 июл 2019 : 		 Видео с текстом MEMORIAM

25 июн 2019 : 		 Новое видео MEMORIAM

3 май 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому MEMORIAM

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

9 апр 2019 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

17 фев 2019 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет летом

11 сен 2018 : 		 Из MEMORIAM ушел барабанщик

4 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MEMORIAM

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

10 мар 2018 : 		 Новое видео MEMORIAM

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

18 янв 2018 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM

30 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM
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Трейлер нового альбома MEMORIAM



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MEMORIAM опубликовали трейлер к новому альбому "To The End", выходящего двадцать шестого марта на Reaper Entertainment.

MEMORIAM - To The End Album Trailer #3: Songwriting



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