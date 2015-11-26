9 апр 2019



Обложка нового альбома MEMORIAM



Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), представила обложку нового альбома Requiem For Mankind, релиз которого намечен на двадцать первое июня. Автором оформления был Dan Seagrave (Benediction, Dismember, Suffocation, etc.).











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