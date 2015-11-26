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Memoriam

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9 апр 2019 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

17 фев 2019 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет летом

11 сен 2018 : 		 Из MEMORIAM ушел барабанщик

4 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MEMORIAM

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

10 мар 2018 : 		 Новое видео MEMORIAM

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

18 янв 2018 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM

30 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM

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|||| 9 апр 2019

Обложка нового альбома MEMORIAM



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Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), представила обложку нового альбома Requiem For Mankind, релиз которого намечен на двадцать первое июня. Автором оформления был Dan Seagrave (Benediction, Dismember, Suffocation, etc.).

MEMORIAM Featuring BOLT THROWER, BENEDICTION Members To Release Requiem For Mankind Album In June; Artwork Revealed




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