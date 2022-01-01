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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Memoriam

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25 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MEMORIAM

25 сен 2021 : 		 MEMORIAM работают над новым альбомом

22 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

3 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

15 янв 2021 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

14 окт 2020 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

29 мар 2020 : 		 MEMORIAM нашли новый лейбл

4 июл 2019 : 		 Видео с текстом MEMORIAM

25 июн 2019 : 		 Новое видео MEMORIAM

3 май 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому MEMORIAM

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

9 апр 2019 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

17 фев 2019 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет летом

11 сен 2018 : 		 Из MEMORIAM ушел барабанщик

4 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MEMORIAM

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

10 мар 2018 : 		 Новое видео MEMORIAM

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

18 янв 2018 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM

30 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM
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Обложка и трек-лист нового альбома MEMORIAM



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MEMORIAM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Rise To Power, выход которого намечен на третье февраля на Reaper Entertainment:

"Never Forget, Never Again (6 Million Dead)"
"Total War"
"I Am the Enemy"
"The Conflict is Within"
"Annihilation's Dawn"
"All is Lost" 
"Rise to Power"
"This Pain"

MEMORIAM To Release New Album In February 2023; Cover Artwork And Tracklist Revealed




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