Обложка и трек-лист нового альбома MEMORIAM



MEMORIAM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Rise To Power, выход которого намечен на третье февраля на Reaper Entertainment:



"Never Forget, Never Again (6 Million Dead)"

"Total War"

"I Am the Enemy"

"The Conflict is Within"

"Annihilation's Dawn"

"All is Lost"

"Rise to Power"

"This Pain"







