Видеотрейлер к новому альбому MEMORIAM



MEMORIAM опубликовали трейлер к новому альбому "Requiem For Mankind", выход которого намечен на 21 июня на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



"Shell Shock"

"Undefeated"

"Never The Victim"

"Austerity Kills"

"In The Midst Of Desolation"

"Refuse To Be Led"

"The Veteran"

"Requiem For Mankind"

"Fixed Bayonets"

"Interment"















