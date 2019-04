Видео с текстом от MEMORIAM

сегодня



"Shell Shock", новое видео с текстом группы MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Requiem For Mankind", выходящего 21 июня на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Shell Shock

02. Undefeated

03. Never The Victim

04. Austerity Kills

05. In The Midst Of Desolation

06. Refuse To Be Led

07. The Veteran

08. Requiem For Mankind

09. Fixed Bayonets

10. Interment



















