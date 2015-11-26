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Memoriam

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17 фев 2019 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет летом

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14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

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11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM
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Видео с текстом от MEMORIAM



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"Shell Shock", новое видео с текстом группы MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Requiem For Mankind", выходящего 21 июня на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Shell Shock
02. Undefeated
03. Never The Victim
04. Austerity Kills
05. In The Midst Of Desolation
06. Refuse To Be Led
07. The Veteran
08. Requiem For Mankind
09. Fixed Bayonets
10. Interment



MEMORIAM: Lyric Video For New Song






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