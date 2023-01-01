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*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Memoriam

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3 фев 2023 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

9 дек 2022 : 		 Новое видео MEMORIAM

25 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MEMORIAM

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3 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

15 янв 2021 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

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29 мар 2020 : 		 MEMORIAM нашли новый лейбл

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25 июн 2019 : 		 Новое видео MEMORIAM

3 май 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому MEMORIAM

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

9 апр 2019 : 		 Обложка нового альбома MEMORIAM

17 фев 2019 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет летом

11 сен 2018 : 		 Из MEMORIAM ушел барабанщик

4 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MEMORIAM

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

10 мар 2018 : 		 Новое видео MEMORIAM

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

9 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

18 янв 2018 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM
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Видео с текстом от MEMORIAM



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Rise To Power, официальное видео с текстом от MEMORIAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Rise To Power, выход которого намечен на третье февраля на Reaper Entertainment:

"Never Forget, Never Again (6 Million Dead)"
"Total War"
"I Am the Enemy"
"The Conflict is Within"
"Annihilation's Dawn"
"All is Lost"
"Rise to Power"
"This Pain"




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